التصريح بدفن مسنة سقطت من شرفة منزلها بالمنشأة جنوب سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقيت سيدة مسنة تبلغ من العمر 85 سنة مصرعها بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وذلك على إثر سقوطها من شرف المنزل وتعرضها لإصابة باللغة بالرأس، وتم نقلها للمستشفى المركزى بالمنشاة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف جهة التحقيق المختصة التي صرحت بدفنها.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوفاة مسنة سقطت من شرفة منزلها بدائرة مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج، ولاتوجد شبهة جنائية وراء الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه بورد إشارة من مستشفي المنشاة المركزي لمركز المنشاة بوصول المدعوة نعيمه ص ح ا 85 سنة ربة منزل ومقيمه دائرة المركز مصابه " بكسر بقاع الجمجمة ونزيف من الأنف والفم " إدعاء سقوط من علو وتوفيت عقب وصولها.

وبسؤال ابنة المتوفاة جيهان ع م م 41 سنة ربة منزل ومقيمه بذات الناحية، ونجل المتوفاة عبده ع م م 49 سنة عامل ومقيم دائرة المركز بأنه أثناء تواجد والدتهما المذكورة بشرفة الطابق الثالث بمنزل الأولي إختل توازنها وسقطت أرضاً مما نتج عنه وفاتها ونفيا الشبهة الجنائية بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " كسر بقاع الجمجمة ونزيف من الأنف والفم " ولا توجد شبهة جنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة والعرض على الجهة التحقيق المختصة والتي صرحت بدفن الجثة