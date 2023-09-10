إيطاليا تفرض رسوم دخول مدينة البندقية للسياح بدءًا من ربيع 2024

كتبت: هناء أبو العز

أكد عمدة مدينة البندقية الإيطالية ، لويجي بروجنارو، أن قرار سلطات البندقية بفرض رسوم بقيمة 5 يورو على الزوار الأجانب الذين يخططون لدخول هذه المدينة سيتم تنفيذه اعتبارًا من ربيع عام 2024، وتمت مناقشة خطط فرض مثل هذه القيود منذ عام 2019 كجزء من الجهود المبذولة للحد من تدفق السياح الذين يتوجهون إلى هذه المدينة كل عام.

و قال بروجنارو إن هذه ليست خطوة دائمة بعد بعد أن التزمت السلطات بتجربة مدتها 30 يومًا، ووفقًا لتقرير من شبكة CNN، ستختار السلطات في البندقية الأيام التي تتوقع أن تكون أكثر ازدحامًا، مثل عطلات نهاية الأسبوع وفترات ذروة الكرنفال.

وتشير القواعد الجديدة إلى أن جميع المتنزهين النهاريين الذين تبلغ أعمارهم 14 عامًا أو أكثر والذين يصلون إلى المدينة العائمة سيخضعون لرسوم قدرها 5 يورو.

ومع ذلك، سيتم تطبيق بعض الإعفاءات، حيث سيتم استبعاد السكان المحليين والمسافرين وأولئك الذين لديهم منازل ثانية في البندقية والذين دفعوا ضريبة الأملاك المحلية، مع الأخذ في الاعتبار الزوار الذين يبيتون في البلدية والذين يشاركون في الأحداث الرياضية، من رسوم الدخول.

وكان من المفترض سابقًا أن تكون الرسوم 10 يورو، ولكن تم تخفيضها إلى 5 يورو، وقال مستشار المدينة للسياحة سيمون فينتوريني، في بيان، إن التغييرات تم إجراؤها بعد الأخذ في الاعتبار مقترحات المواطنين وأعضاء المجالس المعارضة.

وأشار في بيان له: إدراكًا للحاجة الملحة لإيجاد توازن جديد بين حقوق أولئك الذين يعيشون ويعملون ويدرسون في البندقية، وأولئك الذين يزورون المدينة، فإننا نضع أنفسنا في طليعة رواد العالم، ومن خلال إدخال التغييرات الجديدة، ستصبح البندقية أول مدينة في العالم تفرض رسومًا على زوار اليوم الواحد.

وسبق أن ذكرت صحيفة إيل جازيتينو اليومية الإيطالية أن منظمة اليونسكو للتراث العالمي حذرت من أنها قد تضع مدينة البندقية في المواقع المهددة بالانقراض بسبب السياحة الجماعية ونتيجة لارتفاع منسوب مياه البحر الناجم عن التغيرات المناخية.

وتعتبر إيطاليا من أكثر الوجهات السياحية المفضلة في أوروبا، ففي أغسطس من هذا العام، أعلنت وزارة السياحة الإيطالية أن إيطاليا هي الوجهة الثانية لعام 2023 بعد أن تم حجز 39 % من مرافق الإقامة عبر منصات عبر الإنترنت، وبالتالي تظل متقدمة على فرنسا وإسبانيا، اللتين سجلتا إجمالي زيادة بنسبة 14 %.