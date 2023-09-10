إعصار دانيال.. الإسكندرية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية

الإسكندرية جاكلين منير

تشهد الإسكندرية غدا الإثنين، حالة من التقلبات الجوية تأثرا ب إعصار "دانيال" القادم من ليبيا.

وأعلنت شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تكثيف أعمال تطهير الشنايش والمطابق ورفع درجة الاستعداد، حيث من المتوقع أن يشهد غدا الاثنين تقلبات جوية تتمثل في نشاط للرياح تصل سرعتها الى 40 -50 كم/ ساعة تكون مثيرة للرمال والأتربة، واعتبارا من مساء الاثنين تشهد المحافظة أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

ومن المتوقع أن تزيد كمية الأمطار لتكون أمطارا متوسطة الشدة ورعدية أحيانا فى يوم الثلاثاء، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية تصل سرعتها من 35-40 كم/ ساعة.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من أول منخفض جوى فى فصل فصل الخريف، حيث تسود حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ الإثنين علي غرب البلاد وتمتد الثلاثاء والأربعاء إلى مناطق من شمال البلاد.

وتتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا مع منخفض جوي متعمق علي سطح البحر المتوسط يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة والرعدية والتي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً علي مناطق من ( السلوم ومطروح وسيوة).

وتمتد الأمطارخفيفة في المساء الي مناطق من الإسكندرية قد تكون متوسطة أحياناً، ويستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية، يوم الثلاثاء علي مناطق متفرقة من (السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجة البحري).

وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر علي مناطق من (جنوب الوجة البحري ومدن القناة ) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة، و تمتد الأمطار الخفيفة الي مناطق من القاهرة الكبري.

أما يوم الأربعاء فيقل سقوط الأمطار لتكون الأمطار خفيفة قد تكون متوسطة علي مناطق من (السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة)،تمتد خفيفة الي مناطق من (جنوب الوجة البحري وخليج السويس ووسط سيناء) مع نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجة البحري وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة.