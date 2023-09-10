إصابة 6 أشخاص فى انقلاب سيارة أجرة بطريق سفاجا الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب 6 أشخاص، اليوم فى انقلاب سيارة أجرة بطريق سفاجا الغردقة ، جنوب البحر الأحمر، تم نقل المصابين لمستشفى سفاجا المركزى لتلقى العلاج وتحرير محضر بالواقعة.

كان ورد إخطار لغرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة "بيجو" رقم 8944 ط رس، بالكيلو 14 طريق الغردقة سفاجا.

على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كلا من احمد عبدالعاطى على 70 سنة "جرح متهتك بالجبهة وكدمات متفرقة بالجسم"، خالد رضا 26 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمود حامد محمد 19 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، إسماعيل حنيدق على 47 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، محمد سماح عبدالمعطي 35 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم"، منى إسماعيل حنيدق 19 سنة "كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

تم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزى، لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.