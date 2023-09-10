أيرلندا وفرنسا تطلقان تذكرة القطار و"العبارة" المشتركة فى عام 2024

قررت أيرلندا وفرنسا مع انطلاق بطولة كأس العالم للرجبي 2023 رسميًا فى فرنسا، اتخاذ خطوة أخرى نحو إطلاق تذكرة مشتركة "الإبحار والسكك الحديدية" بين البلدين فى عام 2024.

وكما أعلن رئيس فرنسا ورئيس الوزراء آنذاك فى نوفمبر 2022، فإن التذاكر المجمعة ستعمل على تبسيط الحجز وكذلك السفر بين البلدين اعتبارًا من العام المقبل، وعلاوة على ذلك، ستعمل التذاكر المجمعة أيضًا على تعزيز خيارات النقل الصديقة للبيئة بأسعار جذابة.

وتوضح وزارة النقل الأيرلندية، اعتبارًا من الشهر الجارى، سيتمكن الأشخاص الذين يسافرون بين فرنسا وأيرلندا والذين يستخدمون العبارة والقطار لبدء رحلتهم أو مواصلتها من حجز تذكرة القطار من الموقع الإلكترونى لشركة Brittany Ferries and Irish.

وقالت وزارة النقل الأيرلندية: والأكثر من ذلك هو أن مرفق Sail-Rail الجديد هذا يمنح الركاب إمكانية الوصول إلى أسعار مخفضة لتشجيع الركاب على الاستفادة من هذه المبادرة.

ومع الخطط المشتركة بين أيرلندا وفرنسا، سيتم تبسيط الترتيبات بشكل أكبر فى عام 2024 بمجرد إطلاق تذاكر "الإبحار والسكك الحديدية"، ومع الإطلاق، سيسمح حجز واحد باستخدامه خلال رحلة السكك الحديدية والبحر بأكملها.

وتم اتخاذ قرار البلدين بإطلاق مثل هذه التذكرة لأن القطارات والعبارات هى وسائل النقل الأكثر كفاءة فى استخدام الطاقة، علاوة على ذلك، تعد القطارات والعبارات بديلًا أكثر استدامة للسفر الجوي.

وتحاول دول الاتحاد الأوروبى باستمرار إجراء تغييرات لدفع المزيد من الناس إلى استخدام وسائل نقل أكثر صداقة للبيئة.

وقالت فرنسا فى وقت سابق من شهر أغسطس إنها تريد زيادة الضرائب على تذاكر الطيران وخفض سعر تذاكر القطار بدلا من ذلك، حيث قال وزير النقل الفرنسى إنه من المتوقع تطبيق الضرائب المرتفعة العام المقبل كجزء من الميزانية الجديدة.