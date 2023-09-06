وزير الداخلية الفرنسى: نشر 5100 شرطى لتأمين مباريات بطولة كأس العالم للرجبى 2023

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قال وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانين إنه سيتم نشر أكثر من 5100 ضابط شرطة ودرك لتأمين مباريات بطولة كأس العالم للرجبى 2023، والتى ستقام فى فرنسا بعد غد الخميس وتستمر حتى 28 أكتوبر القادم فى نسختها العاشرة.

وأضاف جيرالد - خلال لقائه وزيرة الرياضة والألعاب الأولمبية الفرنسية أميلى أوديا-كاستيرا - أنه من الممكن أن يصل عدد القوات إلى 7500 خلال ذروة فعاليات البطولة، فضلا عن القوات الخاصة لتأمين وحماية الفرق المشاركة ، مشيرا إلى أنه سيتم استضافة 20 فريقا بتسع مدن فرنسية ومن المتوقع أن يصل عدد الزوار والسائحين الأجانب إلى 600 ألف شخص بالإضافة إلى مليونى متفرج خلال 27 يوما من منافسات البطولة.



وأوضح أنه سيتم تأمين المباريات بنظام كشف مضاد للطائرات بدون طيار داخل الملاعب وما حولها، كما تخضع جميع المواقع (الملاعب والمعسكرات) لحظر التحليق وبشكل عام،وتعزيز أنظمة الحماية بالفيديو فى الملاعب والمعسكرات الأساسية ، مشيرا إلى تخصيص مبلغ 4.1 مليون يورو لنشر هذه الأجهزة، بما فى ذلك توفير 550 كاميرا فى 29 بلدية.



ومن المقرر أن تواجه فرنسا (الدولة المضيفة) نيوزيلندا، وبمشاركة 20 فريقا ومقسمة إلى أربع مجموعات من خمسة فرق، وهم: المجموعة أ: فرنسا ونيوزيلندا وإيطاليا وأوروجواى وناميبيا، والمجموعة ب: جنوب أفريقيا وأيرلندا وأسكتلندا وتونجا ورومانيا، والمجموعة ج: ويلز وأستراليا وفيجى وجورجيا والبرتغال، والمجموعة د: إنجلترا واليابان والأرجنتين وساموا وتشيلي.