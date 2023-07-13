اليوم السابع
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"الصحة": مبادرة قوائم الانتظار تقدم الخدمة الجراحية فى 14 تخصصا طبيا

الخميس، 13 يوليو 2023 04:35 م
"الصحة": مبادرة قوائم الانتظار تقدم الخدمة الجراحية فى 14 تخصصا طبيا مبادرة قوائم الانتظار
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإنهاء قوائم الانتظار تقدم خدماتها فى 14 تخصصا طبيا وجراحيا.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد،القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
 
وأشار «عبدالغفار» إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة. 
 
وأضاف «عبدالغفار» أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أي أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.
 
وأشار «عبدالغفار» إلى اهتمام الوزارة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل في المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.
 
 جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها في تفعيل منظومة إلكترونية موحدة، تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحي، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.
 
وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/، منوهة إلى استقبال  استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300. 
 
مبادرة قوائم الانتظار تقدم الخدمة الجراحية
مبادرة قوائم الانتظار تقدم الخدمة الجراحية

 


الصحة

قوائم الانتظار

الحالات الحرجة

العمليات الجراحية



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