مصرع 3 وإصابة 4 آخرين فى تصادم سيارتين ملاكى بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى بالقرب من كوبرى أرمنت الحيط، مما أسفر عن مصرع 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، وتم نقلهم لمستشفى حورس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بأرمنت، لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.