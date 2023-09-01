اليوم السابع
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وزير السياحة والآثار يفتتح أعمال ترميم ديرين فى قنا.. غدا السبت

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 01:33 م
وزير السياحة والآثار يفتتح أعمال ترميم ديرين فى قنا.. غدا السبت دير القديس الأنبا بسنتاؤس
قنا صابر سعيد

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أعلن ديوان محافظة قنا ، اليوم الجمعة، عن زيارة أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، لمحافظة قنا، وذلك لافتتاح ديرين من أديرة مدينة نقادة بعد ترميمهما، غدًا السبت.
 
 
وأوضحت المحافظة، أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، سيستقبل وزير السياحة والآثار، لافتتاح أعمال ترميم دير القديس الأنبا بسنتاؤس اللابس الروح، ودير الشهيد العظيم مار جرجس الروماني بمركز نقادة.
 
 
وكانت قد افتتحت وزارة السياحة والآثار في وقت سابق، أعمال ترميم 3 أديرة بمدينة نقادة في محافظة قنا وهم "دير الملاك ميخائيل، دير الأنبا بسنتاؤس، دير مارجرجس المجمع بحاجر نقاده" عقب الانتهاء من عملية ترميمها، وذلك في إطار دور وزارة السياحة والآثار للحفاظ على تراث مصر الأثري.
 
 
 
 

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