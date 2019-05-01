اليوم.. الأقباط يحييون ذكرى استشهاد القديس مارجرجس الرومانى "سريع الندهة"

سارة علام

يحتفل ملايين الأقباط اليوم الأربعاء بتذكار الشهيد العظيم مار جرجس الرومانى الذى يحل يوم استشهاده فى الأول من مايو كل عام بينما تحتفل الكنيسة القبطية مرة أخرى وفى الثالث والعشرين من يوليو يوم نقل أعضائه وفى السادس عشر من نوفمبر يوم تكريس كنيسته فى مدينة اللد، وفى ذلك اليوم يكون الاحتفال الكبير عند الأقباط؛ حيث تقوم الكنيسة القبطية برفع بخور عشية مساء اليوم السابق للعيد، وفى صبيحة يوم العيد يقام القداس الإلهى، وفيه يتم تطييب رفاة الشهيد وعمل الزفة، وبعد انتهاء القداس يتم توزيع الهدايا لمن على اسم القديس سواء جورج - جرجس - جريس - جرجى - جرجيت، مع توزيع الأغابى.

كانت الكنيسة القبطية قد بدأت أيام الخماسين المقدسة التى تحل بعد عيد القيامة المجيد الذى جرى الاحتفال به الأحد الماضى.