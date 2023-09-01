وزير الرياضة يفتتح بطولة الجمهورية للشركات بمشاركة 21 ألف لاعب.. صور

بورسعيد - محمد عزام

أوقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، شعلة بطولة الجمهورية للشركات في نسختها رقم 56 والتي تحمل شعار "اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد"، وينظمها الاتحاد الرياضي العام للشركات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بالمدينة الرياضية في محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتشمل بطولة الجمهورية للشركات مسابقات متنوعة تصل لـ 137 مسابقة، ويشارك فيها 21 ألف لاعب من 315 شركة مختلفة من مختلف محافظات الجمهورية.

وكان وزير الشباب والرياضة قد أطلق شعلة البطولة من مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية والتي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتستمر فعالياتها لمدة شهر.