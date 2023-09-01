وزير الرياضة: استاد النادى المصرى الجديد يطابق كل الاشتراطات الأمنية

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الجمعة، إن استاد النادى المصرى الجديد سيكون أكبر استاد في مصر به بوابات دخول وخروج، ومطابقاً لكافة الاشتراطات الأمنية.
وأضاف الوزير، خلال تفقده واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم، أن الاستاد يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، موجها الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على الدعم المقدم، وأيضا مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي، على مرونتهم في الموافقة على النقل من أماكنهم الحالية.
وأشار إلى أن استاد النادى المصرى الجديد ستكون كل اتجاهات مدرجات الملعب جديدة واختلفت عن الاستاد القديم، قائلا: "الاستاد القديم شرقي غربي والجديد شمالي جنوبي، وأرضية الملح مزيج من النجيل الصناعي والطبيعي كثالث استاد من هذا النوع في مصر".
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال زيارته لموقع استاد النادي المصري الجديد برفقة وزير الشباب والرياضة، ومحافظ بورسعيد، أنه تم الاتفاق علي خطوات جادة مع وزير الرياضة ومحافظ بورسعيد، ضمن محاولات جادة لإقامة مباريات النادي المصري على ملعب استاد هيئة قناة السويس، في محافظة الإسماعيلية.
واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة، وذلك على هامش افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للشركات فى نسختها رقم 56 والتى تقام تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والتى تبدأ فاعليتها مساء اليوم بالمدينة الرياضية ببورسعيد، وذلك بحضور الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.
وتم عقد اجتماع مغلق بين الوزير والمحافظ، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والحسيني أبو قمر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري، لمناقشة لعب الفريق الأول لكرة القدم مبارياته على ملعب استاد هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وسيكون هناك تواصل مع الجهات الأمنية والعرض على وزير الداخلية.
وأكد وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم مناقشة هذا الموضوع بشكل جاد، موضحاً أنه سيتم وضع خطوات جادة والوقوف على إمكانية لعب المصري على أرض استاذ هيئة قناة السويس.
ووجه الدكتور محمود حسين، الشكر لوزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد على مجهوداتهم في تنفيذ هذا المشروع وتحقيق الحلم لأهالي محافظة بورسعيد، مؤكداً علي أن تكلفة الاستاد تقترب من المليار والـ 50 مليون.
وأشار إلى أنه حصل على الموافقة بأول دفعة التي وصلت إلى 300 مليون جنيه، والمحافظة سددت دفعتين كل واحدة بقيمة 50 مليون جنيه، وهذا من أجل استمرار المشروع وتحقيق في الخطة الزمنية الموضوعة.
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