وزير الرياضة: استاد النادى المصرى الجديد يطابق كل الاشتراطات الأمنية

بورسعيد - محمد عزام

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، اليوم الجمعة، إن استاد النادى المصرى الجديد سيكون أكبر استاد في مصر به بوابات دخول وخروج، ومطابقاً لكافة الاشتراطات الأمنية.

وأضاف الوزير، خلال تفقده واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعمال إنشاء استاد النادي المصري الجديد في نفس موقعه القديم، أن الاستاد يأتي تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، موجها الشكر للواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على الدعم المقدم، وأيضا مركز شباب الاستاد ونادي بورسعيد الرياضي، على مرونتهم في الموافقة على النقل من أماكنهم الحالية.

وأشار إلى أن استاد النادى المصرى الجديد ستكون كل اتجاهات مدرجات الملعب جديدة واختلفت عن الاستاد القديم، قائلا: "الاستاد القديم شرقي غربي والجديد شمالي جنوبي، وأرضية الملح مزيج من النجيل الصناعي والطبيعي كثالث استاد من هذا النوع في مصر".