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وزارة التموين تبدأ اليوم صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر سبتمبر

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 03:00 ص
وزارة التموين تبدأ اليوم صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر سبتمبر بطاقة تموينية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع الغذائية لأصحاب البطاقات التموينية عن شهر سبتمبر، اعتبارا من اليوم الجمعة أول الشهر.
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات التموين، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كل السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، كما قامت الوزارة بتوفير أيضا اللحوم الطازجة والمجمدة والدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة لتلبية احتياجات المواطنين وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى.

التموين

مقررات التموين

السلع التموينية المدعمة

سلع التموين

السلع التموينية

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