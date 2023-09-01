وزارة التعليم توجه تعليمات للمدارس لضمان الاستعداد الجيد للعام الدراسى الجديد

كتب محمود طه حسين

أرسلت المديريات التعليمية للمدارس بشأن الاستعداد للعام الدراسي الجديد، قبل انطلاقه 30 سبتمبر الحالى، موضحة أنه على مدير المدرسة تحديد مسئول من العاملين بالمدرسة للمرور الدوري على عناصر الصيانة البسيطة وإعداد تقرير أسبوعى وتغيير الأعلام وتعليق القسم في الفصول وإزالة جميع الأبواب، والفواصل الحديدية الموضوعة على السلام والطرقات داخل وخارج المباني، ومعالجة تسريب مواسير الصرف والتغذية وتأمين أغطية غرف التفتيش والخزانات والبيارات وتغيير الزجاج المكسور.

وتابعت المديريات أنه يتم رفع أى رواكد من أخشاب قديمة وخلافه من أسطح المباني والتأكيد على الانتهاء من جميع أعمال صيانة درءا للأخطار قبل بداية العام الدراسي، واستبعاد المباني غير الآمنة من العملية التعليمية، والتنبيه على مديري المدارس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتفعيل الإشراف الدوري على مداخل السلام والطرقات ومداخل ومخارج المدرسة، ومنع التدافع للحفاظ على حياة التلاميذ.

وأكدت أنه يتم التنسيق مع رؤساء الأحياء ومجلس المدينة الوحدات المحلية بسرعة رفع المخلفات خارج أسوار المدارس ورفع جميع صناديق القمامة من جوار الأسوار، والتأكد من إزالة جميع العناصر العشوائية داخل المدرسة والتي تمثل خطورة على العملية التعليمية والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، والتأكيد على مراعاة المرحلة العمرية، وعدد أدوار المبنى، وعدد المخارج، مع تكثيف الإشراف على السلالم والمخارج.

وشددت على ضرورة تكليف المدارس الخاصة بتقديم شهادة سلامة إنشائية لجميع المباني، أو أي أعمال أخرى تؤثر على سلامة العملية التعليمية، بالتنسيق مع مدير فرع الهيئة بالمديرية، والتنبيه على جميع المختصين بالمتابعة بالمرور الدائم على المدارس للتأكد من سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وجاهزية المدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر المقبل إلى الخميس 25 يناير 2024.