وأوضح القاضي - أن الحملة تركز على السياحة في محافظات البحر الأحمر والأقصر وأسوان، وتشمل كافة الأسواق الرئيسية وهي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وانجلترا وروسيا وأمريكا وهولندا والتشيك.

وأضاف أن الحركة السياحية فى مصر تعمل بشكل جيد، وتسير بالشكل لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

وأشار وجود سياحة أوروبية في منطقة الساحل الشمالى خاصة من إيطاليا وكازاخستان والتشيك وصربيا، للمرة الأولى، حيث كانت في السابق تعتمد على المصريين والعرب فقط، مشيرا إلى تعدد جنسيات السائحين في الساحل الشمالي بشكل كبير.