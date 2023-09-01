نقابة التجاريين تعلن صرف دفعة معاشات الأسبوع المقبل بعد توقفها 5 سنوات

كتبت آية دعبس

قال عادل ياسين، الأمين العام للنقابة العامة للتجاريين، إن مجلس النقابة يبذل جهودا لتوفير دفعة من المعاشات للأعضاء المستحقين، وأشار إلى أنه سيتم صرف دفعة من المعاشات الأسبوع المقبل، مشيرا إلى وجود متأخرات على النقابة وصلت إلى نحو 5 سنوات.

وأوضح ياسين، أن النقابة تعانى من أزمة فى ضعف مواردها، ولا يمكنها توفير القيمة المستحقة للأعضاء رغم ضآلة قيمة المعاشات التي لا تتعدى 50 جنيها، موضحا أن الصرف توقف منذ 5 سنوات، حتى بلغ حجم المتأخرات على النقابة أكثر من 150 مليون جنيه، حيث تحتاج النقابة إلى ما يقرب من 80 مليون جنيه سنويا لسداد 3 دفعات من المعاشات كل 4 أشهر، لافتا إلى أن عدد أعضاء النقابة بلغ أكثر من مليون تجاريي، وتعد ثانى أكبر النقابات المهنية فى مصر.

وأضاف: أن المعاش لم يتوقف منذ عام، بل منذ 5 أعوام، معندناش فلوس ندفع"، فلدينا نقص بالموارد يتراوح مابين 40 إلى 50 مليون جنيه، في الوقت الذي تقدر إجمالي الموارد السنوية من 45 مليون إلى 50 مليون جنيه، من بينهم حوالي 35 مليون جنيه اشتراكات للأعضاء، و15 مليون جنيه يتم صرفها سنويًا في التدريبات ومرتبات الموظفين والكهرباء، وحصص النقابات الفرعية لتقديم خدماتها للأعضاء.