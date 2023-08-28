مياه دمياط: تقليل الفاقد من المياه لضمان استدامة الخدمات للمواطنين

دمياط معتز الشربيني

تسعى شركة مياه الشرب بدمياط من خلال الادارة العامة للمياه الغير محاسب عليها وتقليل الفاقد الى تقسيم شبكات المحافظة الى عدد 10 DMZs والعمل على تحديد المداخل والمخارج للمناطق لتركيب Big Zone و عدد 154من DMAsأجهزة قياس (تصرف وضغط) ثابتة لمراقبة الشبكات بشكل كلى والعمل على تقليل الفاقد الفيزيائي والتجاري سعياً لتقليل نسبة الفاقد الى أقصى درجة ممكنة.

وأوضحت المهندسة مرفت صلاح مدير عام المياه الغير محاسب عليها وتقليل الفاقد، أنه تم الانتهاء من منطقتى "عزبة البرج ورأس البر" وجارى الانتهاء من منطقتى "الروضة وعزب النهضة" وتكامل العمل للوصول لأفضل استراتيجية وأفضل نظام لتقليل الفاقد من المياه من خلال التعاون بين الإدارات المعنية بتقليل الفاقد "القطاع التجارى ،الخط الساخن، الشبكات ، إدارة الفاقد ،التحليل الهيدروليكى، G I S".

وأكد اللواء أحمد ماهر شاهين، أن هناك العديد من الإجراءات اللازمة لتقليل الفاقد والتى تنحصر فى الإدارة الجيدة للضغوط بالشبكات وعمل الصيانة الدورية لخطوط المياه والمحابس وسرعة إصلاح التسريبات والكسورات مع التشديد على تركيب أجهزة القياس على كافة المحطات لقياس كمية المياه المنتجة والتركيب للعدادات مسبقة الدفع للمشتركين والعمل على استبدال العدادات المعطلة والحصر الشامل للوصلات الخلسة وتقنين أوضاعها.

هذا إلى جانب التشديد على ضرورة التعاون وتكامل العمل بين الادارات المختلفة للاستفادة من الخبرات المختلفة ومساعدة فريق تقليل الفاقد على رفع كفاءة الخدمة وتقليل الفاقد الذى أصبح لا غنى عنه في ظل الاحتياج الشديد لكل قطرة مياه و الوصول بخدمة مميزة للمستهلك.

وقدم اللواء شاهين الشكر والتقدير للعاملين بالإدارة العامة لتقليل الفاقد والقياسات حيث تم الانتهاء من اصلاح ومعايرة الأجهزة الموجودة بالمحطات والشبكات دون الحاجة للاستعانة بشركات متخصصة فى هذا المجال الى جانب تنفيذالعديد من الدورات الخاصة بتقليل الفاقد للسادة العاملين وفريق التوعيه وكذلك المهندسين الجدد بالادارة.