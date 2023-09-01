وذكر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، وفقا لقناة "روسيا اليوم"، "أحبطت قوات الدفاع الجوي بالقرب من ليوبرتسي محاولة أخرى لتحليق طائرة بدون طيار استهدفت موسكو".

كما صرح حاكم مقاطعة كورسك، رومان ستاروفويت، بأن طائرتين بدون طيار أوكرانيتين هاجمتا محطة كورتشاتوف النووية في مدينة كورتشاتوف بالمقاطعة، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمبنى إداري ومبنى سكني.

وذكر أنه في الصباح، تعرضت منطقة كورتشاتوف لهجوم بطائرتين بدون طيار أوكرانيين ولحقت أضرار بمبنى إداري وآخر سكني.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية مسيرة في مقاطعة بيلغورود، وقال حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف في قناته على "تيليغرام": "لقد اشتغلت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة بيلغورود، تم إسقاط مسيرة دون أن يسفر ذلك عن إصابات أو أضرار".

ولضمان سلامة الملاحة الجوية، تم تأجيل 32 رحلة وإلغاء 20 في مطاري "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" بموسكو صباح الجمعة.

من ناحية آخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد هجوم واسع شنته قوات كييف على مدينة أرتيوموفسك من جهة قريتي بيرخوفكا وياغودنوي في جمهورية دونيتسك، وتكبيدها خسائر كبيرة في الأفراد والعتاد، وذلك وفقا لما ذكرته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الجمعة.

ويذكر أن مدينة أرتيوموفسك تقع شمال دونيتسك، حيث تمكن الجيش الروسي من تحريرها وطرد القوات الأوكرانية منها بالكامل في مايو الماضي، ويعد مثلت أرتيوموفسك مركزا لوجستيا استراتيجيا هاما لإمداد قوات كييف على جبهة دونيتسك.