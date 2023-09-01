ملك تايلاند يخفض عقوبة السجن بحق رئيس الوزراء الأسبق تاكسين شيناواترا لعام واحد

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أعلنت الجريدة الملكية في تايلاند اليوم الجمعة أن ملك البلاد "ماها فاجيرالونجكورن" خفض عقوبة السجن ثماني سنوات التي يقضيها رئيس الوزراء الأسبق "تاكسين شيناواترا"، إلى عام واحد.



وأضافت الجريدة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن شيناواترا أقر بجريمته وأبدى الندم، مشيرة إلى أنه مريض حاليا.



وكان وزير العدل في الحكومة التايلاندية "ويسانو كريا-نجام" قد قال أمس الخميس إن شيناواترا طلب عفوا ملكيا من عقوبة السجن ثماني سنوات التي يقضيها بعد إدانته بالكسب غير المشروع وإساءة استخدام السلطة، وذلك بعد أن تم وضعه في السجن الأسبوع الماضي عقب عودته إلى المملكة من 15 عاما في المنفى الاختياري.



وكان شيناواترا قد نقل إلى أحد المستشفيات بسبب مخاوف بشأن مرض القلب وارتفاع ضغط الدم، وذلك في أول يوم له في السجن عقب عودته من منفاه الاختياري.



يشار إلى أن تاكسين شيناواترا - البالغ من العمر 74 عاما - كان قد تم انتخابه مرتين رئيسا لوزراء تايلاند قبل الإطاحة به في انقلاب عسكري عام 2006.