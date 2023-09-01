اليوم السابع
Ads
السبت، 02 سبتمبر 2023 12:49 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مكتبة الإسكندرية تختتم مهرجان الصيف بحفل فريق "المربع" الأردنى

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 11:40 م
مكتبة الإسكندرية تختتم مهرجان الصيف بحفل فريق "المربع" الأردنى فريق "المربع" الأردنى
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتمت مكتبة الإسكندرية مساء اليوم الجمعة الأول من سبتمبر فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الصيف الدولي، حيث أحيا فريق "المربع" الأردني حفل الختام وسط حضور جماهيري كبير.
 
واستهل فريق "المربع" حفل الختام معربين عن سعادتهم بتواجدهم ببلدهم الثاني مصر ومشاركتهم بمهرجان الصيف الدولي بمكتبة الإسكندرية، وقدم الفريق باقة من أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور أبرزها "ورد" و "مليون ميل" و "أغانيك" و "مختلفين" و "شمس" و"ما عندك خبر" و" بيبان" و"عاشق".
 
وقد لاقت فعاليات المهرجان هذا العام إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على مدار شهر استمتع فيه محبي الفنون بالبرنامج المتنوع لمهرجان الصيف، وقد شهدت الفعاليات تنوعًا ملحوظًا بين العروض المسرحية، والحفلات الموسيقية، والورش الفنية. 
 
جدير بالذكر أن فريق مسار إجباري قد افتتح فعاليات المهرجان لهذه الدورة يوم الخميس الثالث أغسطس بحفل شهد حضورًا جماهيريًا لافتًا، وقدّم المهرجان هذا العام حفلات متنوعة لعدد من أبرز الأسماء على الساحة الفنية من بينها: عمر خيرت وهاني شنودة وعلي الحجار وهشام عباس وأبو وكذلك حفلات لفرق: المولوية وسماعي وطبلة الست وأندروميدا وغيرهم.
 
كما قام المهرجان بعرض عدد من المسرحيات أبرزها: طقوس الإشارات والتحولات، وأنا كارمن، ويا إحنا يا شيكسبير، ولتشجيع الأجيال الجديدة واكتشاف المواهب الفنية قدَّم المهرجان هذا العام ورشًا فنية عن: حرفة التمثيل المسرحي، وكتابة الأغنية، وعلاقة الممثل بالمخرج، وأساسيات الإنتاج السينمائي.
 
 

الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

مهرجان الصيف

فريق المربع الاردنى



الموضوعات المتعلقة

للدارسين.. اعرف مشروع "بيبليوجرافيا النقوش العربية والإسلامية" بمكتبة الإسكندرية

الخميس، 31 أغسطس 2023 01:29 م

حفل مميز لفريق "حافظ وبستان" بمهرجان الصيف فى مكتبة الإسكندرية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 11:42 م

فعاليات اليوم.. فرقة الغوري ببيت السنارى وحفل هشام خرما بمكتبة الإسكندرية

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 05:00 ص

الموسيقار هانى شنودة يُبدع على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:47 م

مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى مصر

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة