إصابة 3 شباب فى مشاجرة بقرية البعيرات غرب الأقصر ونقلهم للمستشفى

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت قرية البعيرات بالبر الغربى فى محافظة الأقصر ، اليوم الخميس، وقوع مشاجرة بين مجموعة من الشباب لخلافات الجيرة بينهم، مما أسفر عن إصابة 3 شباب بينهم، وتم نقلهم لمستشفى القرنة المركزى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من الأهالى يفيد بوقوع مشاجرة بين مجموعة من الشباب الجيران بقرية البعيرات التابعة لمدينة القرنة، وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتم فض المشاجرة وتبين إصابة 3 من الشباب أحدهم بطلق نارى والآخرين بكدمات وجروح خفيفة، وتم نقل المصابين لمستشفى القرنة لمركزى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق بالواقعة.

وكانت قد شهدت مدينة الأقصر، أمس الأربعاء، وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص على طريق طيبة الحبيل شرق المحافظة، مما أسفر عن مصرع شابين وإصابة 14 آخرين وتم نقل جميع المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

والبداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى وميكروباص على طريق طيبة الحبيل شرق المحافظة، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف ورجال الشرطة لموقع الحادث، وتبين مصرع شابين وهما كل من "محمد هيثم" 40 سنة، و"عبد الباسط صبرى" 35 سنة، وإصابة كل من "جرجس يعقوب" 52 سنة، و"مارجريت بشير" 41 سنة، و"عيد جابر" 33 سنة، و"نان رفعت" 35 سنة، و"إبراهيم محمد" 28 سنة، و"أحمد محمد" 19 سنة، و"فارس مينا" 12 سنة، و"فلتاؤس جرجس" 11 سنة، و"محمود فتحى" 28 سنة، و"ياسر سيد" 35 سنة، و"أحمد محمد" 22 سنة، و"رومانى جرجس" 15 سنة، واخرين مجهولي الهوية، وتم نقل المصابين لمستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.