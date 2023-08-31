مصرع سيدة وإصابة ابنتها في حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيبت ابنتها الطفلة بسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث اصطدام سيارة ميكروباص بالأم بمنطقة الأردنية بمدنية العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول سيدة، جثة هامدة، وتم التحفظ عليها في ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين حدوث إصابة السيدة التي أودت بحياتها إثر تعرضها لحادث اصطدام سيارة ميكروباص بها بمنطقة الأردنية بمدينة العاشر من رمضان، ما اسفر عن وفاتها، فيما أصيبت ابنتها الطفلة بسحجات بأنحاء متفرقة بالجسد، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.