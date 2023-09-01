مخاطر تناول المضادات الحيوية على صحة الأمعاء

كتبت رانيا عامر

تناول المضادات الحيوية بدون استشارة الطبيب تعرض الشخص إلى مخاطر صحية بالغة، منها تلف البكتيريا النافعة بالأمعاء بجانب تلف في بعض مناطق أخرى من الجسم .وذلك وفقا لما نشره موقع bbc.

ومن جانبه قال الدكتور جيمس كينروس استشاري جراحة القولون والمستقيم بجامعة إمبيريال كوليدج بلندن ، إن الميكروبات التي تعيش في الأمعاء تشكل شبكة معقدة من الكائنات الحية الدقيقة وكل الأشياء التي تحتاج إليها من أجل البقاء على قيد الحياة داخل الجسم.

كما أكد استشارى الجراحة أن الميكروبات التي تعيش داخل الأمعاء بدور كبير في الحفاظ على صحتنا، ويشمل ذلك تنظيم عمل الجهاز المناعي وتسهيل الهضم، ويرى الخبراء أن المضادات الحيوية تعد أحد أكثر الأشياء التي تشكل خطرا على ميكروبات أمعائنا.

تعد المضادات الحيوية، التي يصفها الأطباء للعلاج أو الوقاية من العدوى البكتيرية، حجر زاوية للطب الحديث. لكن خلال عملية استهداف البكتيريا التي تتسبب في حدوث العدوى في أجسامنا، بإمكان المضادات الحيوية أيضا أن تقضي على بكتيريا أخرى في أجسامنا بدون قصد.

أكدت معظم الدراسات الحديثة أن هناك مخاوف كبيرة نتيجة الاعتماد المتزايد على استعمال المضادات الحيوية في العشر سنوات الماضية ارتفع عدد الوصفات الطبية للمضادات الحيوية بنسبة 65 في المئة.

وأوضح الأطباء بأن المشكلة في هذا الاستخدام للمضادات الحيوية مشكلة مزدوجة ،الضرر الذي يلحق بميكروبات الأمعاء ، وتزايد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.