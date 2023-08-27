شروط تناول المضاد الحيوى لعلاج حب الشباب لعدم الإصابة بتقرحات المعدة

كتبت أمل علام

هناك إرشادات يجب أن تتبعها عند تناول المضاد الحيوي لعلاج حب الشباب، وذلك لمنع الإصابة بتقرحات والتهابات المعدة والأثنى عشر، وذلك كما ينصح أطباء الكبد والجهاز الهضمى.

حذرت الدكتورة نيفين موسى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب عين شمس، من تناول المضادات الحيوية لعلاج حب الشباب دون الالتزام بالإرشادات ومعرفة الآثار الجانبية للعقار.

وأضافت الدكتورة نيفين موسى، أن العقار يستخدم في علاج حب الشباب، ويصفه أطباء الأمراض الجلدية لبعض الشباب دون الالتزام بالإرشادات التي يمكن إعطاؤها لهم، موضحة أنه يفضل أن يؤخذ على معدة فارغة، ويؤخذ قبل الأكل بساعتين، كما يجب أن يتناوله المريض وهو واقف، ولا ينام بعد أخذه لمدة نصف ساعة، لأن قرص الدواء كبيرًا ويمكن أن يلتصق في المعدة أو المرىء، ما يسبب تقرحات والتهابات في المعدة والأثنى عشر.

وقال، إنه نتيجة لذلك قد يصل المريض إلى الطبيب بصعوبة في البلع، ونفاجأ بوجود قرحة والتهابات في المرىء، ويمكن أن يحدث التصاقات، ومن ضمن المحاذير أن هذا العقار لا يؤخذ مع أدوية الحموضة ويجب أن يكون هناك فرق ساعتين بينه وبين أدوية الحموضة، وممنوع يؤخذ في الحوامل وممنوع للأطفال أقل من 12 سنة، وإذا أخذه الأطفال يلون لون الأسنان، وعند تناوله مع أدوية الحموضة يتوقف عمله، مشيرة إلى أن علاج حب الشباب يؤخذ لفترة طويلة لذلك لابد من الالتزام بالتعليمات.