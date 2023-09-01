محافظ الجيزة: حظر تشغيل مكامير الفحم حتى نهاية نوفمبر المقبل

كتبت - مرام محمد

اتخذت محافظة الجيزة عدداً من الإجراءات لمواجهة مصادر تلوث الهواء والحد من نوبات تلوث الهواء (السحابة السوداء) خلال العام الحالي، وذلك تماشياً مع خطة وزارة البيئة.

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت التجارية الملوثة للبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما كلف المحافظ بمتابعة غلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم أو السولار أو المازوت من الساعة الخامسة مساء حتى السابعه صباحاً مع السماح للمسابك التي تعمل بأفران الغاز أو أفران الحث الكهربائي للعمل بدون قيود خلال 24 ساعه يوميا وذلك خلال الفترة من 1 / 9 / 2023 وحتى 30 / 11 / 2023 مع تنفيذ قرارات الغلق للمسابك المخالفة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وقرر المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وذلك خلال الفترة من 1 / 9 / 2023 وحتي 30 / 11 / 2023 بالإضافة إلى قيام إدارات النظافة بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات لرفع جميع المخلفات القابلة للإشتعال من مواقع التراكمات بنطاق كل وحدة محلية مع المتابعه اليومية لحالة مقالب المخلفات الكائنه بنطاق كلا منهم مع إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمه لمنع حدوث إشتعال ذاتي للمخلفات.

ووجه راشد بتشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كلاً من مندوب من إدارات البيئة والمتابعه الميدانية والنظافة و الأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية علي أن تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى أي شكوى أو إستفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين وإتخاذ الإجراءات اللازمة فورياً وإرسال تقرير إسبوعى إلى إدارة شئون البيئة بالمحافظة بما تم من إجراءات للبت فيها.

وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع أي تراكمات قابلة للإشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث إشتعال ذاتي للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومي بشبرامنت.

ووجه راشد بتشكيل غرفة عمليات علي مدار اليوم لتلقي شكاوي وبلاغات المواطنين بوجود أي حرائق مكشوفه في أي موقع بالمحافظة وإخطار إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء الأحياء المختصة للإنتقال الفورى لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفائها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

وكلف المحافظ إدارة شئون البيئة بمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة الي جانب المرور والتفتيش المفاجئ على المنشآت الملوثة للبيئة ومتابعه مواقع تراكمات المخلفات والتنسيق مع إدارات النظافة بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافه لرفعها واتخاذ التدابير الوقائية لمنع حدوث اشتعال ذاتي ومتابعة التقارير الواردة من المراكز والأحياء ومديرية الزراعة والادارة العامة للمرور بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المنشآت الصناعية الملوثة للبيئة.

شمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها إنبعاثات ملوثة للبيئة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الإنبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.

ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع أى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتحرير محاضر المخالفين.

وكلف محافظ الجيزة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتي تزيد إنبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقاً لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة بنطاق المحافظة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال فترة السحابة السوداء.