اليوم السابع
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ما حكم عمل الوليمة فى الأفراح والقدر المجزئ فى ذلك؟.. الإفتاء توضح

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 07:00 م
ما حكم عمل الوليمة فى الأفراح والقدر المجزئ فى ذلك؟.. الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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وجه أحد المواطنين تساؤل إلى الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية يسأل فيه ما حكم عمل الوليمة فى الأفراح ؟ وما القَدْر الذي تتحقق به ؟ وهل يصح دعوة الأغنياء إليها دون الفقراء ؟

 

وجاء رد دار الإفتاء المصرية أن جمهور الفقهاء أكد على أن وليمة النكاح سنة مؤكدة، والوليمة تحصل باللحم وغيره من صنوف الطعام، وإن كان طبخ اللحم أفضل من غيره عند القدرة على تحصيله.

 

وأشارت الدار إلى أنه لا ينبغى أن يُخَصَّ الأغنياء بالوليمة دون الفقراء، بل يدعوَ إليها أقاربه وأصحابه وجيرانه فقيرهم وغنيهم على حدٍّ سواء.


دار الافتاء المصريه

حكم عمل الوليمه

وليمه النكاح

طبخ اللحم



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