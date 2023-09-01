لو شغلك أمام الكمبيوتر.. 10 خطوات سهلة لتجنب آلام الرقبة

كتبت إيناس البنا

مع تزايد مدة البقاء على الأجهزة الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر بالعمل لمدة تصل إلى ساعات طويلة، هذا بخلاف قضاء بعض الوقت الترفيهي على الموبايل، تتزايد مشكلات العظام خاصة الرقبة.

وأوضح الدكتور أحمد حسانين استشارى جراحة عظام الأطفال وتشوهات العظام بقصر العينى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن الجلوس لفترات يتطلب بعض النصائح للحفاظ على صحة الرقبة كالتالى:

1. ممنوع الجلوس في وضع ثابت أثناء القراءة او مشاهدة على التلفزيون أو استخدام الموبايل لفترات طويلة ( أكتر من ربع ساعة مثلا ) .

2. إذا اضطررت للجلوس فترات طويلة يجب أخذ استراحة خمس دقائق كل فترة مع تحريك الرقبة.

3. ممنوع ثني الرقبة للأمام أو الجانبين أثناء الجلوس مع الحفاظ على وضع الرقبة مستقيمة أثناء القراءة، ويفضل القراءة على مكتب طويل بكرسي قصير مع وضع الكتاب او الموبايل في مستوى العين والكتف غير مرفوع أو مشدود.

4. البعد عن دفع أو حمل أشياء ثقيلة قدر المستطاع.

5. يمنع وضع التلفاز بمستوى مرتفع أو في اتجاه جانبي ويجب أن يكون في مستوى النظر حتى لا تضطر للنظر بشكل مرتفع أو على أحد الجانبين لفترة طويلة.

6. ممنوع انحناء الظهر للأمام مع تنسيق وضع الكتف مع مستوى الأذن لتجنب التحميل على الفقرات السفلية للرقبة.

6. ممنوع وضع الموبايل بين كتفك ورأسك اثناء الكلام واستخدم سماعه هاند فري.

7. ممنوع القراءة او المذاكرة او مشاهدة التلفزيون على السرير لأنه يضع الرقبة في أوضاع غلط.

8. ممنوع النوم في وضع الجلوس في البيت او السيارة أو المواصلات.

9. النوم على وسادة مناسبة تملأ الفراغ بين الكتف والرقبة غير مرتفعة او منخفضة للغاية مع وضعها بين الكتف والرقبة.

10 . الالتزام بتمارين العلاج الطبيعي خاصة فترة الصبح وقبل النوم.