قوافل "حياة كريمة" تجرى الكشف الطبى على 1310 مواطنين بقرى البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

انتهت مبادرة حياة كريمة أعمال قوافلها العلاجية خلال شهر أغسطس، والتى طافت خلاله قرى ومناطق صحراوية مختلفة فى الصحراء الشرقية ومدن البحر الأحمر، لإجراء الكشف الطبى على المواطنين مجانا وصرف العلاج لهم، حيث انطلقت من بداية أغسطس، وانتهت منه خلال الأيام الحالية.

وأجرت القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة، الكشف الطبى وصرف العلاج وإجراء التحاليل والأشعة والتحويل للمستشفيات إذا لزم الأمر إلى 1310 مواطن بقرى البحر الأحمر، بداية من الشمال حتى حلايب وشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر.

من جانبه قال الدكتور أحمد الصاوى منسق عام القوافل العلاجية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، أن قوافل حياة كريمة تم تخصيص 8 قوافل علاجية لها خلال أغسطس، ضمت عدة تخصصات، الهدف منها اجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والفحوصات والاشعة والتحويل إلى المستشفيات واجراء العمليات داخل المستشفيات اذا لزم الامر لمواطنى القرى المختلفة خارج نطاق مدينة الغردقة.

وأضاف منسق عام القوافل العلاجية لـ"اليوم السابع"، أن 8 قوافل طبية متكاملة بدأ بالعمل بقرى الشمال بمدينة رأس غارب حتى انتهت بقرى سفاجا وذلك على مدار 16 يوما، كل قافلة استغرقت يومين داخل قرية معينة، حيث تم الوصول لقرى مدن غارب والقصير ومرسى علم والشلاتين وسفاجا، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتحت اشراف الدكتور إسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وكشف الدكتور أحمد الصاوى منسق عام القوافل بمديرية الصحة، أنه قد تم الكشف وصرف العلاج لعدد 1310 حالة وانه قد تم عمل تحاليل الدم والطفيليات لعدد 176 حالة، والكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر والامراض المزمنة لعدد 222 حالة.

وأوضح أن التخصصات التى شملتها قوافل المبادرة هى جراحة - نساء وتوليد - باطنة - تنظيم الاسرة - الاسنان حيث تم اجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالى مدن وقرى محافظة البحر الأحمر.

من جانب أخر نفذ المجلس القومى للمرأة بمحافظة البحر الأحمر فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "بلدى أمانة" والتى استهدفت عدد 24535 من السيدات والرجال والأطفال، وذلك بمدن الغردقة – سفاجا – رأس غارب – القصير - الشلاتين بعدد 4498 زيارة.

وقالت نرمين ابو سريع مقررة المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين، ورفع الوعى بالتحديات التى يواجهها المجتمع خاصة فى ظل الأزمات العالمية.

وأضافت أن شارك فى الحملة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.



الكشف الطبى على المواطنين



الكشف الطبى على المواطنين



حملات بلدة أمانة بالبحر الأحمر



حملات بلدى أمانة بمدن البحر الأحمر



حملات توعية بمدن البحر الأحمر



سيارات قوافل حياة كريمة



عيادات متنقلة