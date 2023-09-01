اليوم السابع
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قافلة بيطرية مجانية لفحص وعلاج الماشية بقرية دقلت فى كفر الشيخ

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 06:26 م
قافلة بيطرية مجانية لفحص وعلاج الماشية بقرية دقلت فى كفر الشيخ جانب من أعمال القافلة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نظمت مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، قافلة بيطرية مجانية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، تخفيفا عن كاهل المربين، بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ.
 
وقال الدكتور محمد السيد بشار، مدير عام الطب البيطري، إنه تم توقيع الكشف الطبي على 660 رأس ماشية ودواجن، وتم علاج 45 حالة أمراض باطنة، و 15 حالة تناسليات، و 400 حالة دواجن، ورش 200 حيوان، وصرف العلاج المجانى اللازم للحالات المرضية، بحضور الد كتور عبد الستار شعوط مدير إدارة الرعاية ودكتور محمود غالب ودكتور عماد عبد العزيز بإدارة الرعاية بالمديرية ودكتور عمرو حسنى، مدير إدارة كفر الشيخ، والدكتورة أمينة القبلاوي، رئيس قسم الرعاية، ودكتور محمد قطب، طبيب وحدة دقلت.
 
اجراء الكشف البيطري على الماشية
إجراء الكشف البيطرى على الماشية

جانب من اعمال القافلة
جانب من أعمال القافلة

قافلة بيطرية بقرية بكفر الشيخ
قافلة بيطرية بقرية بكفر الشيخ

 


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