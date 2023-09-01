طيور فى دولة التلاوة.. تكريم 150 طفلا حفظوا القرآن بقرية الوكيلية ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شهدت قرية الوكيلية التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، تكريم 150 طفلا وطفله من حفظة القرآن الكريم ، والمشاركين فى الأنشطة التثقيفية التى تنظمها وزارة الأوقاف

وأقيمت بمسجد عبدالرحمن بن عوف، بقرية الوكيلية التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بنى سويف، احتفالية كبرى داخل المنزل لتكريم 150 من أطفال القرية الذين شاركوا في بحضور الدكتور عبدالرحمن نصر نصار، وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف، والشيخ سعيد سيد محمد مدير الدعوة ومدير الإدارات بمديرية اوقاف بني سويف، والشيخ عبدالحكيم احمد نصرالله مدير إدارة أوقاف الفشن والشيخ احمد عبدالعظيم مفتش اول الإداره وتنظيم وترتيب امام المسجد محمد يحي محمد.

وقال الشيخ محمد يحى محمد إمام وخطيب مسجد عبدالرحمن بن عوف بقرية الوكيلية، إنه تم عقد احتفالية كبرى للاطفال المشاركين فى أنشطة البرنامج التثقيفى للطفل والذى تنظمة وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، مضيفا، أنه تم تكريم المتميزين من حفظه كتاب الله تعالي والمشاركين فى انشطه البرنامج التثقيفي للطفل والذي تتبناه وترعاه وزارة الأوقاف المصرية لنشر الفكر الوسطي المستنير بين طلاب المراحل الدراسية والعمرية المختلفه.

وأضاف الشيخ محمد يحى، أن تلك البرامج تهدف إلى إكتشاف المواهب والقيادات الطلابية المتميزة والعمل على صقلها وتنمية مهاراتـها وتطبيعها على الاستمساك بالقيم الروحية والأخلاقية والوعي الوطني وتعويدها على تحمل المسئولية القيادية وإتاحة الفرص لهم للتعبير عن آرائهم وبث الروح الجامعية السليمة وتوثيق الروابط بينهم، وتقديم مسابقات للطلاب في حفظ وتجويد القرآن الكريم وإجراء مسابقات للطلاب فى شتي المجالات المختلفه.