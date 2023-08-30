أطفال يزورون قبر معلمهم مُحفظ القرآن الكريم ردًا للجميل فى قنا.. صور

قنا صابر سعيد

زار عدد من الأطفال حفظة القرآن الكريم، قبر معلمهم الراحل الشيخ حسن الصوصي، بمقابر قرية صوص التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا ، وذلك عرفانا له ورد للجميل لدوره في تحفيظ عدد كبير من الأطفال للقرآن الكريم بالقرية بدار القرآن بالعربات التابعة لمركز، حيث حزن الآلاف من الأهالي على فراقه وذلك لسيرته الطيبة بين الجميع.

وقال محمد حسن، أحد الأهالي القرية، إن الشيخ حسن الصوصي، توفى في 31 يوليو الماضي، بعد وعكة صحية مفاجأة، وشيع جثمانه المئات من أهالي نقادة، وتم دفنه في مدافن قريته صوص، واكتست صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسواد حزنًا على فراقه.

وأوضح حسن، أنه اشتهر بطيبة قلبه وبشاشة وجهه، وكان يحفظ الأطفال والكبار القرآن الكريم، و بعد وفاته حزن عليه الجميع، لاسيما أنهم يعتبرونه مثلًا طيبًا وحفظ العديد القرآن الكريم، كما شارك في العديد من الندوات والحفلات الدينية ورتل القرآن على الحاضرين.