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طقس الإسكندرية اليوم.. حار نهارا رطب ليلا والعظمى 31 درجة "صور"

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 10:15 ص
طقس الإسكندرية اليوم.. حار نهارا رطب ليلا والعظمى 31 درجة "صور" حالة الطقس بالإسكندرية
الإسكندرية -أحمد الزغبى

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تشهد محافظة الإسكندرية اليوم الجمعة، ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حارا نهارا رطب فى ساعات الليل، وتسجل درجات الحرارة اليوم والعظمى 31 درجة، والصغرى تسجل 25 درجة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
 كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق مما يساعد على تلطيف الأجواء، وشبورة مائية صباحا من الساعة 4: 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
 وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والمحسوسة 37 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 25، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 28.
 
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الطقس ودرجات الحرارة اليوم في. الإسكندرية
الطقس ودرجات الحرارة اليوم في. الإسكندرية

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