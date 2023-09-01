طالبة بدرجة فنانة.. حصلت على المركز الأول فى مسابقة كأس الإبداع على الجمهورية

كفر الشيخ- محمد سليمان

تعددت المواهب بمدارس محافظة كفر الشيخ، والتي نالت الجوائز والتكريم في المسابقات التي شاركت فيها، ومن بينهم طالبة بالصف الأول الثانوى، حيث فازت بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في الرسم، لتمكنها من رسوم اللوحات والبتروهات، لأشخاص والمشهورين.

بدأت ندى ابراهيم توفيق، الطالبة بالصف الأول الثانوي بالزعفران، في ممارسة موهبتها وهي في مرحلة الطفولة، عندما لاحظت أسرتها تميزها في الرسم، فشجعتها، لتحصد الجوائز، وآخرها حصولها على المركز الأول في مسابقة كأس الإبداع ضمن مسابقات التربية والتعليم للموهوبين، متمنين أن تكون يوما دا فينشي مصر، لديها 500 لوحة متعددة.

وتنوعت رسوماتها بين التعبير عن الطبيعة أو رسم الشخصيات العامة، سواء رموز دينية أمثال الشيخ الشعراوي والدكتور أحمد عمر هاشم، أو شخصيات عالمية منهم محمد صلاح وكرستيبانو، أو شخصيات فنية منهم الفنان أحمد مكي، ومنى زكي، وعادل إمام، ولاعبين مشهورين منهم محمود الخطيب، وأحمد عبدالعزيز" زيزو"، ومؤمن زكريا، وعبرت عن فرحتها بفوز النادي الأهلي بالدوري برسمها، ورغم أنها أهلاوية إلا أنها تشجع اللاعبين المتميزين من لاعبي النادي الزمالك، أمثال زيزو وفتوح ورسمت لهم رسومات متعددة وغيرهم من اللاعبين والشخصيات العامة في كل المجالات العلمية والثقافية والرياضية والفنية.

وقالت ندى إبراهيم توفيق، الطالبة بالصف الأول الثانوي، وهبها الله موهبة الرسم منذ طفولتها، مؤكدة أنها بدأت الرسم في الصف الثالث الابتدائي، واشترت والدتها مستلزمات الرسم، وكانت تساعدها وتشجعها، ولم تحصل على أي كورسات رسم بل اعتمدت على موهبتها الفطرية، وبدأت تطوير نفسها عن طريق بعض فيديوهات اليوتيوب.

وأضافت ندى، لـ "اليوم السابع"، أسرتها الداعم الأول لها، كما ساهم العديد من المدرسين في دعمها، وتقديمها في العديد من المحافل التعليمية مثل مها حافظ سراج الدين، ومحمد خلاف، مؤكدة أنها فكرت في مشاركة رسوماتها وموهبتها مع الناس، فقرر شقيقها الأكبر أن يفتح لي قناة يوتيوب على هاتفه الخاص، وبدأت في تنزيل الفيديوهات، حتى اكتسبت شهرة، وبعدها انتقلت للتيك توك حتى أصبح لها جمهور كبير يدعمها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت ندى، أنها تساعد متابعيها عن طريق تنظيم الكثير من المسابقات لهم، والفائز تقوم برسمه، مؤكدة أنها فازت بالمركز الأول في العديد من المسابقات سواء كانت داخل مدرستها أو الإدارة أو على المحافظة وعلى مستوى الجمهورية، كما شاركت في مسابقة المبدع الصغير على مستوى الجمهورية التي نظمتها قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إضافة لفوزها بالمركز الأول في مسابقة كأس الإبداع على مستوى الجمهورية، ضمن مسابقات التربية والتعليم للموهوبين.

وقالت ندى، رسمت العديد من الشخصيات، وتأثرت كثيراً بجوخ، ودافينشي ومايكل أنجلو، ومن أهم الفنانين المصريين الذين تحبهم بهجت عثمان ويوسف كامل، مؤكدة أنها تستخدم الألوان المائية، وألوان الزيت، وأقلام الرصاص والفحم ، والألوان الخشبية، وأنها تواصلت مع العديد من لاعبين الأهلي ومحمد الشناوي وقفشه وأحمد عبدالقادر، ودعمت مؤمن زكريا برسومات متعددة، ورسمت محمد صلاح فخر العرب، وتعدد رسوماتها ما بين الشخصيات والطبيعة، والتعبير عن المهن المتعددة، وأظهروا الإعجاب برسوماتها، كما كتب عنها الكثير من صناع محتوى كرة القدم على منصات التواصل الإجتماعي، وتتمنى ان تكون فنانة تشكيلية.



تميز ندى رسومات متميزة



رسمة للكبير بريشة ندى توفيق



رسمه لزيزو بريشة فندى



رسمه لشاب



رسمه لطفلة متميزة



رسمه لعين ساحره



رسمه لفتاة بريشة ندى



رسمه لفتاة تخاف من المجهول



رسمه لفتاة متميزة_1



رسمه لفتاة



رسمه لقلب للطالبة



رسمه لكرستنايو



رسمه للشيخ الشعراوي للطفلة الفنانة ندى



رسمه لمؤمن زكريا بريشة ندى



رسمه متميزة بريشة ندى



رسمه متميزة بريشة ندى شاكر



رسمه متميزة لفتاة



رسمه متميزة لندى



رسمه معبره عن الحب بين الزوجين



فوز النادي الأهلي بالدوري



محجمد صلاح



محمود الخطيب