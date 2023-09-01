اليوم السابع
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ضبط 80 ألف مخالفة مرورية فى حملة مكبرة خلال 24 ساعة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 11:35 ص
ضبط 80 ألف مخالفة مرورية فى حملة مكبرة خلال 24 ساعة أرشيفية - حمله مروريه
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم..
 
 أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (80221) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها المخالفات التالية:
 (24154) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (974) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (17) مخالفة موقف عشوائى.
 (1688) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 (12) مخالفة شروط التراخيص.
 
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

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