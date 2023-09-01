ضبط مخالفة تجميع بطاقات تموينية بأحد المخابز البلدية فى الإسكندرية

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لضبط ومتابعة المخابز البلدية.

وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية.

ونفذت إدارة شرق التموينية برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة، حملة تموينية بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط مخبز بلدى مدعم بحيازته تجميع 34 بطاقه ذكيه للضرب الوهمى وإثبات مبيعات وهميه على النظام دون إنتاج فعلى للخبز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.