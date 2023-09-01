اليوم السابع
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ضبط شخص يدير شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص فى القاهرة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 11:22 ص
ضبط شخص يدير شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص فى القاهرة حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بإدارة شبكة توزيع إنترنت بدون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم المصنفات الفنية والتعدى على حقوق الملكية الفكرية.
 
وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بإدارة شبكة إنترنت هوائية بالعقار سكنه، بقصد توزيعها على عملائه بمقابل مادى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالعقار سكنه وعٌثر بداخله على (عدد 4 "راوتر" لتشغيل الإنترنت - جهاز سويتش إنترنت – عدد 3 طبق هوائى خاص بالشبكة لإرسال وإستقبال الإنترنت – جهاز سيلفر لتوزيع الإنترنت - عدد 4 جهاز أدبتر لتوصيل الإنترنت - عدد 3 جهاز باور لتنظيم الكهرباء).
 
وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لتحقيق أرباح غير مشروعة .
 
 
 

شبكه توزيع انترنت

حملات امنيه

وزاره الداخليه

اخبار الحوادث



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