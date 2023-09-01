صحة البحر الأحمر: 56 ألف منتفع من مبادرة 100 يوم صحة بالمحافظة خلال 69 يومًا

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، أن هناك 56 ألفًا و383 منتفعًا بمحافظة البحر الأحمر، من مبادرة 100 يوم صحة، وذلك خلال فترة استمرت 69 يومًا متواصلة.

من جانبه قال الدكتور إسماعيل العربى، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن تمكنت مبادرة 100 يوم صحة بالبحر الأحمر من تحقيق نجاح كبير حيث استفاد ما يزيد عن 56383 مواطن من مختلف فئات المجتمع، وأن المبادرة تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وطبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

واضاف وكيل وزارة الصحة أن تم تكثيف جهود فرق الرعاية الصحية، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية فى المصالح الحكومة والمراكز الطبية والنوادى والعيادات المتنقلة بالمحافظة، موضحا أن تم تنفيذ "1848" ندوة توعوية تثقيفية، ضمن المبادرة، وحققت توعية أكثر من "61853" شخص، بإشراف الدكتور عمرو عادل عبد العال منسق عام المبادرة بالمحافظة.

واوضح العربى فى بيان للمديرية أن الفرق الطبية استمرت فى تقديم خدماتها على مدار الفترة، حيث انتشرت فى المصالح الحكومية والنوادى وغيرها، وتم تكثيف الفحوصات الطبية والكشوفات الصحية وتقديم العلاج والمتابعة للمرضى، وفقًا لخطة المبادرة.

وتهدف مبادرة 100 يوم صحة إلى تعزيز الصحة العامة، وقد تم تدريب الفرق الطبية لضمان جودة الخدمات المقدمة، والتى تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدى، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، وغيرها، بالإضافة إلى عمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال الرائدات الريفيات، وفرق التواصل المجتمعى بالمحافظة.

وتقدم خدمات المبادرة من خلال فرق ثابتة ومتنقلة، بالإضافة إلى القوافل الطبية والأنشطة التوعوية، لتأتى المبادرة كجزء من جهود الحكومة لتحقيق رؤية مصر 2030 فى تحسين الرعاية الصحية للمواطنين.