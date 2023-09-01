اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 10:42 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

سجناء يحتجزون 57 حارسا وشرطيا داخل أحد السجون فى الإكوادور

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 09:42 ص
سجناء يحتجزون 57 حارسا وشرطيا داخل أحد السجون فى الإكوادور شرطة الإكوادور ـ أرشيفية
وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الداخلية الإكوادورى، خوان زاباتا، أمس الخميس، أن سجناء داخل سجن في مدينة كوينكا جنوبي البلاد، كانوا يحتجّون منذ الأربعاء على نقل سجناء إلى معتقلات أخرى، قد أقدموا على احتجاز 57 حارسا وشرطيا.

وفي خضم يوم من العنف شهد انفجار سيارتين مفخختين في كيتو، قال زاباتا إن 7 محتجزين هم من عناصر الشرطة، مضيفا: "نحن قلقون على سلامة عناصرنا"، وفق ما نقلت "الحرة" الأمريكية.

وكان مئات الجنود وعناصر الشرطة قد نفذوا الأربعاء عمليّة بحث عن أسلحة وذخائر ومتفجّرات في سجن لاتاكونغا (جنوب)، أحد أكبر سجون البلاد.

وتتكرر هناك الاشتباكات بين عصابات شكّلها سجناء. وتوفّي نحو 430 معتقلًا في الإكوادور منذ عام 2021.

وعلى مدار يوم الخميس، كثرت الفرضيّات حول أسباب احتجاز الرهائن في كوينكا. وتحدّثت إدارة السجون في بادئ الأمر عن فرضية "العمل الانتقامي"، وذلك بعد تدخل القوات المسلحة في لاتاكونغا.

لكن السلطات قالت لاحقا إن احتجاز الرهائن هو "علامة احتجاج" على نقل سجناء إلى سجون أخرى.

وتشن جماعات مرتبطة بتهريب المخدرات حربا من أجل فرض سلطتها في السجون.

وفي مواجهة موجة العنف هذه بين المنظّمات المرتبطة بالعصابات، أعلن الرئيس غييرمو لاسو حالة الطوارئ في 24 يوليو، في كامل نظام السجون لمدّة 60 يومًا، مما يتيح نشر الجيش في السجون.

 


الاكوادور

شرطه الاكوادور

وزير الداخلية الإكوادورى

اخبار الاكوادور

سجون الاكوادور

سجناء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة