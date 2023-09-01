وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن رئيس الوزراء السنغافوري "لي هسين لونج" أدلى بصوته أيضا بمدرسة الهلال للبنات في الانتخابات التي من المتوقع أن يدلي فيها أكثر من 2.7 مليون مواطن بأصواتهم.

وأضاف الراديو أن مراكز الاقتراع ستظل مفتوحة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لسنغافورة، وبعد ذلك ستبدأ عملية فرز الأصوات.. مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مرشحين يتنافسون في هذه الانتخابات وهم "نج كوك سونج" كبير مسئولي الاستثمار السابق لدى صندوق الثروة السيادية في سنغافورة "جي.آي.سي"، والوزير الأول السابق "ثارمان شانموجاراتنام"، و"تان كين ليان" الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إن.تو.يو.سي إنكم".

يشار إلى أن رئيسة سنغافورة "حليمة يعقوب" كانت قد أعلنت في شهر مايو الماضي عزمها عدم الترشح لولاية ثانية.. وحليمة البالغة من العمر 68 عاما هي ثامن رئيسة للبلاد وأول سيدة تتولي المنصب في سنغافورة، وتنتهي ولايتها، التي تبلغ ست سنوات، في 13 سبتمبر الجاري.