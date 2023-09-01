أدلت رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب اليوم الجمعة، بصوتها فى الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس التاسع للبلاد، وذلك فى مدرسة تشونج تشينج الثانوية.
وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن رئيس الوزراء السنغافوري "لي هسين لونج" أدلى بصوته أيضا بمدرسة الهلال للبنات في الانتخابات التي من المتوقع أن يدلي فيها أكثر من 2.7 مليون مواطن بأصواتهم.
وأضاف الراديو أن مراكز الاقتراع ستظل مفتوحة حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي لسنغافورة، وبعد ذلك ستبدأ عملية فرز الأصوات.. مشيرا إلى أن هناك ثلاثة مرشحين يتنافسون في هذه الانتخابات وهم "نج كوك سونج" كبير مسئولي الاستثمار السابق لدى صندوق الثروة السيادية في سنغافورة "جي.آي.سي"، والوزير الأول السابق "ثارمان شانموجاراتنام"، و"تان كين ليان" الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إن.تو.يو.سي إنكم".
يشار إلى أن رئيسة سنغافورة "حليمة يعقوب" كانت قد أعلنت في شهر مايو الماضي عزمها عدم الترشح لولاية ثانية.. وحليمة البالغة من العمر 68 عاما هي ثامن رئيسة للبلاد وأول سيدة تتولي المنصب في سنغافورة، وتنتهي ولايتها، التي تبلغ ست سنوات، في 13 سبتمبر الجاري.
من جهتها أعلنت إدارة الانتخابات في سنغافورة، اليوم الجمعة، أن حوالي 52 % من إجمالي عدد الناخبين المؤهلين أدلوا بأصواتهم في الساعات الأربع الأولى من الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وذكرت الإدارة، وفقا لما أوردته صحيفة "ستريس تايمز" السنغافورية أن 1,406,182 سنغافوريًا أو حوالي 52% من إجمالي عدد الناخبين المؤهلين أدلوا بأصواتهم في الساعات الأربع الأولى من الاقتراع".
وأشارت إلى أن الناخبين تدفقوا إلى نحو 1264 مركز اقتراع في البلاد، وفتحت مراكز الاقتراع في سنغافورة أبوابها اليوم الجمعة أمام الناخبين من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار الرئيس التاسع للبلاد.
ويتنافس 3 مرشحون في الانتخابات الرئاسية بسنغافورة وهم نج كوك سونج كبير مسئولي الاستثمار السابق لدى صندوق الثروة السيادية في سنغافورة، والوزير الأول السابق ثارمان شانموجاراتنام، وتان كين ليان الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إن تويوسي إنكم".
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