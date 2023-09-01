وذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية أن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي لسنغافورة، حيث يتنافس ثلاثة مرشحون في هذه الانتخابات وهم "نج كوك سونج" كبير مسئولي الاستثمار السابق لدى صندوق الثروة السيادية في سنغافورة "جي.آي.سي"، والوزير الأول السابق "ثارمان شانموجاراتنام"، و"تان كين ليان" الرئيس التنفيذي السابق لشركة "إن.تو.يو.سي إنكم".



وأضاف الراديو أنه من المقرر أن تستمر عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية حتى الساعة الثامنة مساء اليوم بالتوقيت المحلي.



يشار إلى أن رئيسة سنغافورة حليمة يعقوب "68 عاما" كانت قد أعلنت في شهر مايو الماضي عزمها عدم الترشح لولاية ثانية، وهي ثامن رئيسة للبلاد وأول سيدة تتولى المنصب في سنغافورة، وتنتهي ولايتها "ست سنوات" في 13 سبتمبر الجاري.