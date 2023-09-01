دورة تدريبية وورش رسم وتدريب صيفى فى متحف كفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظم متحف كفر الشيخ عددا من الفعاليات، منها دورة تدريبية للعاملين بوزارة السياحة والآثار بعنوان "التصوير الفوتوغرافي للقطع الأثرية" بالتعاون بين متحف كفر الشيخ، ووحدة التدريب المركزي متمثلة في المركز العلمي للتدريب بوسط الدلتا، وورش عمل لتعليم الرسم، وتدريب صيفي، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام متحف كفر الشيخ.

وقال الدكتور أسامة فريد عثمان، مدير عام متحف كفر الشيخ، شهد متحف كفر الشيخ تنظيم العديد من الفعاليات منها دورة تدريبية للعاملين بوزارة السياحة والآثار بعنوان "التصوير الفوتوغرافي للقطع الأثرية"، وجرى تسليم الشهادات على المتدربين.

وأضاف مدير عام المتحف، كما نظم المتحف ورشة متنوعة لتعليم مبادئ الرسم، ضمن فعاليات النشاط الصيفي للقسم التعليمي، كما شهد المتحف اقبال من طلاب الجامعات وطلاب المدارس والأهالي، للتعرف على مقتنيات المتحف، وأسلوب العرض المتحفي، بتقديم محمد بلتاجي مسئول قسم التدريب بالمتحف.