متحف كفر الشيخ يعرض 3 لوحات أثرية أمام الجمهور لاختيار لوحة شهر سبتمبر

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن متحف كفر الشيخ، عن عرضه لـ 3 قطع أثرية، بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لمحو الأمية ، والذى يوافق 8 سبتمبر من كل عام، ليختار الجمهور قطعة أثرية منهم، لتكون قطعة شهر سبتمبر لعام 2023، في إطار مبادرة «أنت من تقرر»، التي تهدف إلى إشراك الجمهور في اختيار أفضل القطع الفنية في المتحف، لتكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وأحمد عيسى، وزير السياحة والأثار، وإشراف الدكتور أسامة فريد، مدير المتحف.

وناشد المتحف الجمهور بالمشاركة لأهمية اختياره للوحة، والقطعة الأثرية الأولى، باليت للكتابة من الخشب، عبارة عن لوح مستطيل بها تجويف لدائرتين من اعلي اسفلهما تجويف مستطيل غير مستوى، المادة الخشب.

والقطعة الأثرية الثانية، تمثال لكاتب فاقد الرأس مرتديا قلادة مربعة على صدرة، جالساً في وضع القرفصاء قابضا بإحدى يديه بردية مفتوحة على حجره واليد الأخرى في وضع الاستعداد للكتابةـ المادة من الجرانيت، تعود للعصر الدولة الحديثة، والقطعة الثالثة وصفات طبية من العصر الإسلامي.

جدير بالذكر، أن متحف كفر الشيخ جرى افتتاحه في عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور، ويعرض المتحف 750 قطعة أثرية من بين 1200 قطعة يضمها المتحف.