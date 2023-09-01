تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. استمرار إتاحة التقدم لاختبارات القدرات

كتب محمد صبحى

يواصل طلاب الدبلومات الفنية تسجيل التقدم لحجز اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات عبر موقع التنسيق الإلكتروني وهذه الكليات هي كليات الفنون الجميلة "عمارة – فنون" بجامعات( حلوان – الإسكندرية – المنيا – جنوب الوادي بالأقصر {فنون} فقط)، وكليات الفنون التطبيقية بجامعات ( حلوان – بنها – بني سويف – دمياط - طنطا)

ومن المقرر استمرار فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية لتسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة لهذه الكليات يوم الأحد الموافق 3/9/2023 ، علي أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من يوم السبت الموافق 2/9/2023 حتي يوم الاثنين الموافق 4/9/2023.

وتمثلت خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات من خلال موقع التنسيق الالكتروني

• يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق www.tansik.digital.gov.eg ثم إلي صفحة التسجيل وحجز اختبارات القدرات وذلك باستخدام الآتي :

1- رقم الجلوس والرقم السري لطلاب المدارس الفنية الصناعية .

2- كود التنسيق والرقم السري لطلاب دبلوم المعاهد الفنية (الصناعية) .

• ستظهر بيانات الطالب والتي تتضمن (رقم الجلوس- اسم الطالب) وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الالكتروني الخاصة بالطالب

• تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة والكليات وأماكن أداء هذه الاختبارات والمواعيد المحددة.

• يقوم الطالب باختيار نوع القدرات وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلي الكلية لإجراء الاختبار

• عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل يقوم الطالب بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات والمواعيد وأماكن أداء الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني .