اليوم السابع
Ads
الجمعة، 01 سبتمبر 2023 11:15 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. أماكن أداء اختبارات القدرات والتخصصات المطلوبة

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 10:44 ص
تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. أماكن أداء اختبارات القدرات والتخصصات المطلوبة مكتب تنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنطلق غدا السبت، اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب الدبلومات الفنية وفيما يلى ينشر اليوم السابع خريطة أماكن أداء الطلاب اختبارات القدرات والتخصصات المطلوبة.

ويؤدى طلاب محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والشرقية والدقهلية والسويس والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بالزمالك فى تخصص معمارى.

وحدد مكتب التنسيق مكان أداء اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ ودمياط بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية ، كما يؤدى طلاب محافظات المنيا وأسيوط والوادى الجديد وقنا وسوهاج وأسوان والبحر الأحمر والأقصر وجنوب سيناء وبنى سويف اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا معمارى فقط.

ويؤدى الطلاب الراغبين فى الإلتحاق بكليات الفنون الجميلة "فنون" من تخصص المعهد الفنى لترميم الآثار "ترميم دقيق - ترميم معمارى- ترميم آثار ، من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والفيوم والمنوفية والشرقية والدقهلية والسويس والاسماعيلية وبورسعيد وشمال سيناء اختبارات القدرات فى كلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان بالزمالك.

كما يؤدى طلاب محافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط والغربية وكفر الشيخ اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، فيما يؤدى طلاب محافظات بنى سويف المنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وجنوب سيناء اختبارات القدرات بمقر كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا.

وحدد مكتب التنسيق مكان اداء اختبارات القدرات بالنسبة لطلاب محافظات قنا وأسوان والبحر الأحمر والأقصر بمقر كلية الفنون الجميلة بجامعة الوادى بالأقصر.

ويؤدى طلاب تخصص النسيج والملابس الجاهزة والزخرفى وترميم الآثار والتصوير وطباعة أوفست من خريجى المعاهد الفنية الصناعية من محافظات القاهرة والجيزة اختبارات القدرات بمقر كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، اما طلاب محافطات الغربية والمنوفية والقليوبية والسويس والشرقية والإسماعيلية بمقر كلية الفنون التطبيقية جامعة بنها، كما يؤدى طلاب محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء والاسكندرية ومطروح وكفر الشيخ والبحيرة بمقر كلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، اما طلاب محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسوهاج وقنا والبحر الأحمر والأقصر وأسوان بمقر كلية الفنون التطبيقية بجامعة بنى سويف.


تنسيق الدبلومات الفنية

موقع التنسيق

رابط موقع التنسيق

اخبار مصر

اخبار مصرية

التعليم العالى

تنسيق الدبلومات الفنية 2023

موقع التنسيق الالكتروني

اختبارات القدرات



الموضوعات المتعلقة

تنسيق الدبلومات الفنية.. خطوات تسجيل الطالب لحجز موعد اختبارات القدرات

الخميس، 31 أغسطس 2023 10:15 ص

تنسيق الدبلومات الفنية.. بدء حجز اختبارات القدرات بموقع التنسيق غدًا

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 07:38 م

35 ألف طالب وطالبة يسجلون بمرحلة تقليل الاغتراب بموقع التنسيق الإلكترونى.. قبول 10% من التحويلات ولا يوجد تحويل ورقى.. ومكتب التنسيق يضع الجدول الزمنى لاختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية تمهيدا لإعلانه

الجمعة، 25 أغسطس 2023 03:00 م

التعليم تعلن رابط الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023

الإثنين، 21 أغسطس 2023 10:12 م

وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية دور ثانٍ بنسبة نجاح 92.4%

الإثنين، 21 أغسطس 2023 02:02 م

نتيجة الدبلومات الفنية دور ثان 2023.. التعليم توضح موعد إعلانها

الثلاثاء، 15 أغسطس 2023 10:58 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة