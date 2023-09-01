تكريم 170 طفلا وعدد من الشباب من حفظة القرآن الكريم بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت قرية أبو ريه التابعة لمركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، تكريم 170 طفلا وطفلة وعدد من الشباب والفتيات من حفظة القرآن الكريم بالقرى التابعة للوحدة المحلية بأبو ريه، خلال احتفالية نظمها اتحاد شباب كفر الشيخ، التابع لمديرية الشباب والرياضة، تحت شعار "النجوم المتلألئة"، وتم تقسيمهم على 6 مستويات، وذلك تقديرًا لجهودهم الكبيرة في حفظ وتعلم كتاب الله.

جاءت الاحتفالية، لتكريم الشباب المبدعين الذين بذلوا جهودًا كبيرة في حفظ ودراسة كتاب الله العزيز، إنهم النجوم اللامعة التي تنير دروب الهدى والعلم، وترفع راية التفوق والتميز في حفظ القرآن الكريم.

جاء ذلك بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف، ويسري ابوشعيشع، المشرف العام علي منسقي عموم المراكز والمدن، والمهندس أحمد الشناوي، وكيل وزارة الاسكان، والدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام الوعظ، ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف بكفرالشيخ، والدكتور أحمد الزيات، رئيس قسم الإنتاج السمكي كلية الزراعة جامعة الأزهر الشريف، ونهله الشبعان، السكرتير العام لرئيس مركز ومدينة الرياض، وعبدالجواد عبده، رئيس الوحدة المحلية بقرية ابوريا، وتامر حمد، عمدة قرية ابوريا، ومجموعة من قيادات وأعضاء الإتحاد، وعدداً من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية، وعدداً من الصحفيين والإعلاميين.

وأكد محمد المعداوي رئيس الاتحاد، أن تكريم حفظة القرآن الكريم، يعكس رؤية اتحاد شباب كفر الشيخ في تشجيع الشباب على حفظ القرآن الكريم وتنمية العلم والروحانية، مشيراً إلى أننا نسعى لبناء جيل قوي ومتفوق يحمل راية العلم والتقدم، والحفظة المتلألئة هم جزء أساسي من هذه الرحلة ، مؤكداً أن الاحتفالية تهدف إلى تشجيع وتكريم حفظة القرآن الكريم ،وتقدير جهودهم في حفظ وتعلم كتاب الله، فالقرآن الكريم، كتاب الله يحمل الهداية والنور، ويعتبر حفظه وتدبره من أعظم الأعمال الصالحة التي يمكن للشخص أن يقوم بها.

وأشاد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، بجهود الحفظة وأهمية القرآن في حياة المسلمين، مثمنا على تكريم حفظة القرآن الكريم، موجها كل الأسر الحرص على تحفيظ أطفالهم القرآن الكريم، والمداومة على قراءته.

وأكد الدكتور عادل عبد الصمد، مدير عام الوعظ، ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف بكفرالشيخ، عن قيمة القرآن وأثره الإيجابي على المجتمع.

وأضاف الدكتور طارق عمارة، عميد المعهد العالي للخدمة الاجتماعية ورئيس مجلس الاباء والامناء والمدرسين بالمحافظة، أن هناك أهمية كبرى لتعزيز القيم الإسلامية وتحفيز الشباب على حفظ القرآن والعمل بتعاليمه.