تفاصيل إحالة المتهمين بإلقاء مخلفات ذبح الماشية فى النيل للمحاكمة بمصر القديمة

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مصر القديمة إحالة المتهمين بالقاء مخلفات ذبح ماشية فى مياه نهر النيل للمحاكمة أمام محكمة الجنح

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول عدد من مقاطع الفيديو عبر تطبيق (واتس آب) لأشخاص يقومون بذبح رأس ماشية على مرسى النيل الخاص بإحدى العائمات المتحركة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة (سارية التراخيص) وقيامهم بإلقاء مخلفات الذبح بمياه النيل.

وبالفحص تم تحديد العائمة المشار إليها والمدير المسئول عنها، وبمواجهته بمقاطع الفيديو أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.