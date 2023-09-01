تعرف على القطاعات الصناعية الأكثر ارتفاعا فى الإنتاج خلال يونيـو الماضي

أظهرت البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيو 2023، الانشطة الاقتصادية التى شهد إنتاجيتها ارتفاعا وانخفاضا.
ويعتبر الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية مؤشر قصير المدى يعبر عن التطورات التي تمت على قيم الإنتاج الصناعي خلال شهر الدراسة "باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية"، ويوضح الحقائق والبيانات التي تسهم في القدرة على التخطيط ورسم السياسات.
ويستخدم الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية في المدى القصير من قبل رجال الأعمال باعتباره مؤشر هام في قراراتهم الدورية، كما يستخدم من قبل الحكومة في رصد وتتبع الأداء الاقتصادي، كما تستخدم السلسلة الزمنية للرقم القياسي في تحليل سلوك النظام الاقتصادي واختيار السياسات الاقتصادية الأفضل.
وبالنسبة للأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً في الإنتاج فقد بلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 98.37 خلال شهر يونيو 2023 مقـارنـة بشهر مايــو 2023 حيـث بلغ 74.07 بنسبة ارتفاع قــدرهـــا32.81٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
وبلغ الــرقم القيــاسي لصـناعة الفلزات القاعدية 59.59 خــــلال شــهـــر يونيو 2023 مقــــارنة بشهـــر مايــو 2023 حيـث بـلغ 57.21 بنســبة ارتفـــاع قـدرهــــا 4.16٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
أما الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً فقد بلغ الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 112.44 خــــلال شهــر يونيـو 2023 مقــارنة بشــهــر مايــو 2023 حيــث بلــــغ 130.32 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 13.72٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج، كما بلــغ الرقم القيـاسي لصـناعة المواد والمنتجات الكيماوية 79.34 خـــلال شهــــر يونيـو 2023 مقـــارنـــة بشــهر مايــو2023 حــيــث بــلــغ 88.18 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا10.02٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
واجمالا بلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 103.21 خلال شهر يونيو 2023 (أولـي) مقابل 104.71 خلال شهر مايــو 2023 (نهائي) بنسبة انخفاض 1.43٪.
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