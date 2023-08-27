1.43% انخفاضا فى الرقم القياسى للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر يونيـو 2023

كتب مدحت عادل

أصدر الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــاء اليوم الاحد البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يونيـو2023.

وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 103.21خلال شهر يونيو 2023 (أولـي) مقابل 104.71 خلال شهر مايــو 2023(نهائي) بنسبةانخفاض قدرها 1.43٪.

وبلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية98.37 خلال شـهر يونيو 2023 مقارنة بشـهـر مايــو2023 حيث بلغ 74.07بنسـبـه ارتفاع قــدرهـــا32.81٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبـلغ الــرقـم القيــاسـي لصــناعة الفلزات القاعدية 59.59 خلال شــهـر يونيـو2023مقــــارنة بشهـــر مايــو 2023 حيـث بـلغ 57.21 بنــسـبـــه ارتفـــاع قـدرهــــا4.16٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

وبلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنتجات الغذائية 112.44خــــلال شهــر يونيـو 2023مقــارنة بشــهــر مايــو2023 حيــث بلــــغ 130.32 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 13.72٪ وذلك بسبب توافر مخازين من المنتج، كما بلــغ الرقــــم القيـاســي لصـناعة المواد و المنتجات الكيماوية 79.34 خـــلال شهــــر يونيـو 2023 مقـــارنـــة بشــهر مايــو2023 حــيــث بــلــغ 88.18 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا10.02٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.