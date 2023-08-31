تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج علوم التمريض جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية ، عن قبول دفعات حديدة من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالبرنامج للعام الدراسى الجديد، كما أعلنت أن هناك شروط تستوفى للطلاب المتقدمين وهى :

1- أن يكون الطالب مستوفى درجات القبول بكلية التمريض

2- أن تكون اللغة الانجليزية هى اللغة الاولى التى درسها الطالب

3- صورة من شهادة الثانوية العامة

4- فى حالة التحويلات أن يقدم الطالب بيان من الكلية المحول منها

5- صورة بطاقة الرقم القومى للطالب وولى أمره

وكانت أعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية عن شروط القبول للحصول علي شهادة بكالوريوس علوم التمريض بجامعة الإسكندرية طبقا للقرار الوزارى رقم 2070 بتاريخ 9/8/2023 بشأن إصدارات آليات و إجراءات عمل المقاصه للطلاب الراغبين فى استكمال الدراسه بعد الحصول على البكالوريوس التقنى فى التمريض للحصول على درجة البكالوريوس فى علوم التمريض بكليات التمريض بالجامعات المصرية