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تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج علوم التمريض جامعة الإسكندرية

الخميس، 31 أغسطس 2023 10:00 ص
تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج علوم التمريض جامعة الإسكندرية جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية، عن قبول دفعات حديدة من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالبرنامج للعام الدراسى الجديد، كما أعلنت أن هناك شروط تستوفى للطلاب المتقدمين وهى :
 
1- أن يكون الطالب مستوفى درجات القبول بكلية التمريض 
2- أن تكون اللغة الانجليزية هى اللغة الاولى التى درسها الطالب 
3- صورة من شهادة الثانوية العامة
4- فى حالة التحويلات أن يقدم الطالب بيان من الكلية المحول منها 
5- صورة بطاقة الرقم القومى للطالب وولى أمره
 
وكانت أعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية عن شروط القبول للحصول علي شهادة بكالوريوس علوم التمريض بجامعة الإسكندرية طبقا للقرار الوزارى رقم 2070 بتاريخ 9/8/2023 بشأن إصدارات آليات و إجراءات عمل المقاصه للطلاب الراغبين فى استكمال الدراسه بعد الحصول على البكالوريوس التقنى فى التمريض للحصول على درجة البكالوريوس فى علوم التمريض  بكليات التمريض بالجامعات المصرية
 
 
 
 

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