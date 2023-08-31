تعرف على شروط الالتحاق ببرنامج علوم التمريض جامعة الإسكندرية

أعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية، عن قبول دفعات حديدة من طلاب الثانوية العامة للالتحاق بالبرنامج للعام الدراسى الجديد، كما أعلنت أن هناك شروط تستوفى للطلاب المتقدمين وهى :
1- أن يكون الطالب مستوفى درجات القبول بكلية التمريض
2- أن تكون اللغة الانجليزية هى اللغة الاولى التى درسها الطالب
3- صورة من شهادة الثانوية العامة
4- فى حالة التحويلات أن يقدم الطالب بيان من الكلية المحول منها
5- صورة بطاقة الرقم القومى للطالب وولى أمره
وكانت أعلنت كلية التمريض جامعة الإسكندرية عن شروط القبول للحصول علي شهادة بكالوريوس علوم التمريض بجامعة الإسكندرية طبقا للقرار الوزارى رقم 2070 بتاريخ 9/8/2023 بشأن إصدارات آليات و إجراءات عمل المقاصه للطلاب الراغبين فى استكمال الدراسه بعد الحصول على البكالوريوس التقنى فى التمريض للحصول على درجة البكالوريوس فى علوم التمريض بكليات التمريض بالجامعات المصرية
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