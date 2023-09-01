اليوم السابع
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تطوير 11 مستشفى.. جهود تطوير منظومة الصحة بأسوان ضمن التأمين الصحى الشامل

الجمعة، 01 سبتمبر 2023 12:00 ص
تطوير 11 مستشفى.. جهود تطوير منظومة الصحة بأسوان ضمن التأمين الصحى الشامل تطوير المستشفيات بالمنظومة الجديدة
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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طفرة كبيرة حققتها المنظومة الصحية بمحافظة أسوان، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والتى تم تشغيلها تجريبياً خلال الفترة الحالية، ومنتظر تطبيقها فعلياً بنهاية العام الحالى، بعد أن تم اختيار أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 
ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول الجهود المبذولة من الدولة لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة أسوان:
· هناك متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لتشغيل المنظومة.
· المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل تعمل فى إطار التشغيل التجريبى استعداداً لانطلاقها فعلياً بنهاية العام الحالى.
· تم تطوير 76 مركزاً طبياً ووحدة صحية، من إجمالى 112 وحدة صحية.
· تم تشغيل 4 مستشفيات وهى "المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام"، من بين 11 مستشفى.
· تم إنهاء تسجيل 92 % من أعمال التسجيل لمواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من إجمالى 1.6 مليون نسمة.
 
أجهزة طبية حديثة
أجهزة طبية حديثة

المستشفيات من الداخل
المستشفيات من الداخل

تطوير المستشفيات بالمنظومة الجديدة
تطوير المستشفيات بالمنظومة الجديدة

تطوير المستشفيات
تطوير المستشفيات

داخل الوحدات الصحية
داخل الوحدات الصحية

دعم المستشفيات بالأجهزة
دعم المستشفيات بالأجهزة

زيادة اسرة الحضانات للأطفال
زيادة اسرة الحضانات للأطفال

محافظ أسوان مع المواطنين
محافظ أسوان مع المواطنين

محافظ أسوان يتابع منظومة التأمين الصحى الشامل
محافظ أسوان يتابع منظومة التأمين الصحى الشامل

ملفات المواطنين بالمنظومة الجديدة
ملفات المواطنين بالمنظومة الجديدة
 
 

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