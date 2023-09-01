تطوير 11 مستشفى.. جهود تطوير منظومة الصحة بأسوان ضمن التأمين الصحى الشامل

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

طفرة كبيرة حققتها المنظومة الصحية بمحافظة أسوان ، وذلك ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل والتى تم تشغيلها تجريبياً خلال الفترة الحالية، ومنتظر تطبيقها فعلياً بنهاية العام الحالى، بعد أن تم اختيار أسوان ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المعلومات حول الجهود المبذولة من الدولة لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة أسوان:

· هناك متابعة مستمرة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وتنسيق متواصل مع الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، لتشغيل المنظومة.

· المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل تعمل فى إطار التشغيل التجريبى استعداداً لانطلاقها فعلياً بنهاية العام الحالى.

· تم تطوير 76 مركزاً طبياً ووحدة صحية، من إجمالى 112 وحدة صحية.

· تم تشغيل 4 مستشفيات وهى "المسلة للحميات والرمد وحورس بإدفو والصداقة الجديدة ومعهد الأورام"، من بين 11 مستشفى.

· تم إنهاء تسجيل 92 % من أعمال التسجيل لمواطنى المحافظة داخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة من إجمالى 1.6 مليون نسمة.